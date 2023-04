"Trentenaires" : découvrez en exclusivité la bande-annonce de la nouvelle série Tipik !

C’est LA nouvelle série belge à ne pas rater ! Trentenaires c’est des épisodes drôles, touchants et authentiques qui racontent la vie d’une bande de potes à Charleroi. Une série addictive à découvrir dès le 23 avril sur Auvio et au rythme de quatre épisodes tous les dimanches à 20h05 sur Tipik. En attendant, on vous a balancé en exclusivité la bande annonce !

Adaptée de la série Dertigers qui a cartonné sur la VRT, Trentenaires a été créée par Wim De Smet et réalisée par Joachim Weissmann. La série vous plonge dans le quotidien d’une bande de potes soudée qui partage tout (les joies, les peines, les dramas comme les galères) depuis des années.

Côté casting on retrouve une team de feu : Amandine Hinnekens, Benjamin Ramon, Carole Matagne, Boris Prager mais aussi Yassine Fadel, Marie Diaby ou encore Gabriel Da Costa et Naïm Belhaloum. Leurs personnages sont méga attachants, le public pourra clairement s’identifier.

Et, cerise sur la gâteau… La BO de Trentenaires est signée par l’artiste belge Rori !