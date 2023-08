"Trentenaires" cartonne sur La Une et Auvio grâce à vous!

La mobilisation des fans de Trentenaires peut s'expliquer de plusieurs façons. D'abord, la série aborde une multitude de thématiques auxquelles le public peut facilement s'identifier : l'amitié, l'amour, la parentalité, les soucis d'argent, le deuil… Et ce grâce à un panel de personnages variés et attachants. Ensuite, le public wallon est ravi de voir une série tournée dans sa région. Quoi de plus chouette en visionnant une série que de reconnaître une rue, un bar, voire même la maison d'un·e ami·e.

Les fans ont également bien compris qu'un succès d'audience peut parfois assurer la pérennité d'une série, et dans ce cas-ci, une nouvelle saison… "Cette production bien de chez nous doit défoncer l'audience ! On veut tou(te)s une saison 3,4,5...etc..." déclare l'auteur de la vidéo sur Facebook. Les adeptes de Trentenaires peuvent être rassurés (et se féliciter) : une saison 2 est actuellement en plein tournage !