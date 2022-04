Trente-trois châteaux ouvrent leurs portes le 1er mai, dont celui de La Fraineuse où s’écrivit une page d’histoire

Ce dimanche 1er mai, 33 châteaux en Wallonie ouvriront leurs portes au public en organisant visites guidées et chasses au trésor. Il s’agit d’une organisation dans le cadre de l’opération Jeunesse et Patrimoine en Wallonie. Parmi ces châteaux figure celui de La Fraineuse à Spa. Un lieu où s’est écrite une véritable page d’histoire. C’est là en effet que s’est tenue en 1920 une grande conférence diplomatique réunissant les pays vainqueurs de la guerre et des représentants allemands. C’est là qu’a notamment été abordée la question des dommages de guerre, non sans conséquence dans les années qui ont suivi. C’est donc les lieux mêmes où s’est tenue cette conférence diplomatique que les visiteurs pourront découvrir.

La Fraineuse, c’est un domaine acquis à la fin du 19e siècle par des familles d’industriels lainiers verviétois, les Simonis et les Peltzer de Clermont. C’est aussi un petit château construit sur le modèle du Petit Trianon du château de Versailles. C’est aussi un lieu où s’écrivit une page d’histoire, du 5 au 16 juillet 1920. Une conférence diplomatique qu’a étudiée en profondeur le docteur Louis-Marie Vassen : " La Conférence diplomatique de Spa avait été un prolongement de la conférence de Versailles de juin 1919, suite à des choses que le Traité de Versailles ne parvenait pas à résoudre. C’est la première fois dans l’histoire de la diplomatie générale qu’a été inventé, au cours de cette conférence, ce qu’on a appelé la ‘diplomatie de salon’, c’est-à-dire qu’autour d’une même table, les Alliés, vainqueur de la guerre, se sont réunis avec les Allemands, qui étaient les grands perdants ", explique-t-il.