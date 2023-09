Trente mille personnes attendues en France pour manifester contre les violences policières

Environ 30.000 personnes sont attendues samedi dans plusieurs villes de France lors de manifestations "contre le racisme systémique, les violences policières et pour les libertés publiques", à l'appel de l'extrême gauche et diverses organisations, sous haute surveillance des forces de l'ordre.

Selon une note du renseignement territorial, 24.000 à 30.000 participants, pour 116 marches unitaires sur tout le territoire, sont attendus lors de cet événement lancé à l'initiative d'une centaine d'organisations syndicales, politiques et autres collectifs de quartiers populaires.

Des risques de troubles à l'ordre public sont mentionnés dans plusieurs villes. Le renseignement territorial évoque des risques de troubles à Nice (Alpes-Maritimes), où un rassemblement antidrogue à proximité de la marche unitaire est organisé par l'ultra-droite. Des affrontements sont ainsi à craindre avec l'ultra-gauche, précise la note.

Le ministère de l'Intérieur a mobilisé pour cette journée un total de 30.000 policiers et gendarmes. A Paris, "un peu plus de 1.000 policiers seront mobilisés", a dit le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez.

Gérald Darmanin a adressé vendredi une lettre de soutien aux policiers et gendarmes et envoyé un télégramme aux préfets, les appelant à "faire preuve d'une vigilance particulière concernant ces rassemblements", de prendre un arrêté d'interdiction si nécessaire et de signaler les messages "porteurs de slogans insultants et outrageants à l'endroit des institutions de la République, de la police et de la gendarmerie susceptibles de tomber sous le coup de la loi".

A Paris, 3.000 à 6.000 personnes sont attendues, pour une marche qui partira à 14h30 de la Gare du Nord, dans le nord-est de la capitale.