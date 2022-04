Trente élections, quatre Républiques et 25 présidents : les anecdotes des présidentielles françaises

De nouvelles élections voient alors Félix Faure prendre la place présidentielle mais ce dernier mourra brusquement avant la fin de son mandat en compagnie de sa maîtresse à l'Elysée, ce qui avait fait grand bruit.

Emile Loubet reprendra ensuite la présidence le 18 février 1899 et deviendra donc le 5ème président de ces 12 années.

Quatre présidents sont décédés durant leur mandat

Depuis le début de la fonction présidentielle en France, trois candidats sont décédées alors qu'ils étaient présidents : Sandi Carno, assassiné par un anarchiste italien en 1894 ; Félix Faure, décédé d'un AVC en 1899 et Paul Doumer, assassiné en 1932.

Jean Casimir-Perier, recordman du mandat le plus court

À ce jour, Jean Casimir-Perier, détient encore le record du plus court mandat présidentiel, soit 6 mois et 20 jours entre le 27 juin 1894 et le 16 janvier 1895. Sixième président la République, Jean Casimir-Perier accède au plus haut strapontin de l'Etat suite à l'assassinat de Sadi Carnot par l'anarchiste italien Sante Geronimo Caserio. Une accession au pouvoir très mal accueillie par une grande partie de la classe politique française, en particulier par la gauche. Très vite marginalisé au sein de son propre gouvernement, Casimir-Perier jette l'éponge quelques mois seulement après son élection.

Il remettra sa démission dans une lettre restée célèbre :

"Messieurs les sénateurs, Messieurs les députés,

Je ne me suis jamais dissimulé les difficultés de la tâche que l'Assemblée nationale m'a imposée. Je les avais prévues. Si on ne refuse pas un poste au moment du danger, on ne conserve une dignité qu'avec la conviction de servir son pays.

La présidence de la République, dépourvue de moyens d'action et de contrôle, ne peut puiser que ans la confiance de la nation la force morale sans laquelle elle n'est rien. Ce n'est ni du bon sens ni de la justice de la France que je doute ; mais on a réussi à égarer l'opinion publique : plus de vingt années de luttes pour la même cause, plus de vingt années d'attachement à la République, de dévouement à la démocratie, n'ont suffi ni à convaincre tous les républicains de la sincérité et de l'ardeur de ma foi politique, ni à désabuser des adversaires qui croient ou affectent de croire que je me ferai l'instrument de leurs passions et de leurs espérances.

Depuis six mois se poursuit une campagne de diffamation et d'injures contre l'armée, la magistrature, le Parlement, le chef irresponsable de l'État, et cette liberté de souffler les haines sociales continue à être appelée liberté de penser.

Le respect et l'ambition que j'ai pour mon pays, ne me permettent pas d'admettre qu'on puisse insulter chaque jour les meilleurs serviteurs de la patrie et celui qui la représente aux yeux de l'étranger.

Je ne me résigne pas à comparer le poids des responsabilités morales qui pèsent sur moi et l'impuissance à laquelle je suis condamné.

Peut-être me comprendra-t-on si j'affirme que les fictions constitutionnelles ne peuvent faire taire les exigences de la conscience politique : peut-être, en me démettant de mes fonctions, aurai-je tracé leur devoir à ceux qui ont le souci de la dignité du pouvoir et du bon renom de la France dans le monde.

Invariablement fidèle à moi-même, je demeure convaincu que les réformes ne se feront qu'avec le concours actif d'un Gouvernement résolu à assurer le respect des lois, à se faire obéir de ses subordonnés et à les grouper tous dans une action commune pour une œuvre commune.

J'ai foi, malgré les tristesses de l'heure présente, dans un avenir de progrès et de justice sociale.

Je dépose sur le bureau du Sénat et de la Chambre des députés ma démission des fonctions de président de la République française.

Casimir-Perier"