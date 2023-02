Trente-cinq blessés dans un accident impliquant un bus en Allemagne, des Belges étaient à bord

Six personnes ont été gravement blessées dans un accident survenu vendredi matin en Allemagne et impliquant un bus sur l'autoroute A2 à hauteur de Magdebourg. Vingt-neuf autres passagers souffrent de blessures plus légères. Le car qui transportait au total 54 personnes, avait démarré de Varsovie et se rendait en Belgique.

Il a dévié de sa route, s'est renversé puis s'est immobilisé sur le toit, a précisé la police.

Selon l'agence de presse allemande DPA, les voyageurs venaient entre autres de Pologne, d'Ukraine, du Belarus mais aussi de Belgique