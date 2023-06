Trente ans après son père, Dino Toppmöller devient l'entraineur de l'Eintracht Francfort

Dino Toppmöller sera l'entraineur de l'Eintracht Francfort la saison prochaine, a annoncé lundi le club allemand de Bundesliga.

Adjoint de Julian Nagelsmann à Leipzig et au Bayern Munich, Dino Toppmöller, 42 ans, endosse à nouveau le costume d'entraîneur principal et succède à Oliver Glasner. Il a signé un contrat jusqu'en 2026.



Après avoir dirigé Dudelange, Dino Toppmöller avait effectué un bref passage à la tête de l'Excelsior Virton au début de la saison 2019-2020, quittant son poste en décembre.



Considéré comme très prometteur, Dino Toppmöller endosse son nouveau rôle à Francfort 30 ans exactement après l'entrée en fonction au même poste de son père, Klaus et devra confirmer les bons résultats de l'Eintracht Francfort sous Glasner.



L'Autrichien a en effet mené Francfort à la victoire en Europa League en 2022 et disputé la finale de la Coupe d'Allemagne cette année, perdue face à Leipzig précisément le 3 juin dernier à Berlin. Sous Glasner, l'Eintracht a terminé 11e puis 7e en Bundesliga.