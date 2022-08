Trente ans après la première victoire de son père, Mick Schumacher retrouve Spa

Le circuit de Spa-Francorchamps a une signification particulière pour la famille Schumacher. Trente ans après la première victoire de son père en Formule 1, Mick Schumacher ressent plus que jamais le lien particulier qui l’unit au circuit ardennais. "Spa est le foyer de notre famille", a déclaré le pilote Haas, à quelques jours du Grand Prix de Belgique.

Le septuple champion du monde Michael Schumacher avait disputé son premier Grand Prix à Spa en 1991 et remporté sa première course de Formule 1 un an plus tard. En 2004, le pilote de Kerpen avait décroché son septième et dernier titre de champion du monde en Belgique. Son fils Mick a remporté sa première course de Formule 3 sur la même piste en 2018. "Spa est chargé d’histoire, mais c’est aussi un endroit très spécial pour nous en tant que famille et pour moi aussi", a déclaré le pilote Haas.

Après la pause estivale de quatre semaines, la Formule 1 va aborder les neuf derniers Grands Prix, dimanche à Spa-Francorchamps. Le pilote allemand de 23 ans n’est toujours pas assuré de conserver son volant la saison prochaine. Selon plusieurs médias, le patron du Team Haas Günther Steiner aurait contacté l’Australien Daniel Ricciardo qui quittera McLaren à la fin de la saison.

Mick Schumacher espère faire ses preuves d’ici à la fin de la saison et convaincre ses employeurs de le conserver, lui qui dispute sa deuxième saison. "Nous pouvons espérer marquer plus de points dans la seconde partie de la saison", estime Schumacher. Après un début de saison raté, quand il connut notamment deux violents accidents (dont celui aux essais en Arabie saoudite l’a privé de la course), il avait marqué ses douze premiers points en Formule 1 à Silverstone (8e) et à Spielberg (6e). En France et en Hongrie, il est ensuite reparti bredouille. "Je suis chargé à bloc et prêt à me battre", a annoncé Schumacher.