Trent Reznor (Nine Inch Nails) fan inattendu d'une popstar très éloignée de son univers sombre

Un monde semble séparer l’univers musical de Trent Reznor, rockeur des années 90’s et celui de Dua Lipa star de la pop. Dans un récent podcast, interviewé par Rick Rubin, producteur de disques spécialisé dans le métal, le chanteur de Nine Inch Nails (également compositeur de nombreuses BO de prestige avec Atticus Ross) s’est confié sur sa carrière. Durant cette entrevue, il n’a pas épargné la musique commerciale qu'il estime de mauvaise qualité et explique avoir initialement tenté d’éloigner ses cinq enfants des musiques mainstream. Avec le temps, le rockeur accepte finalement que sa progéniture soit sensible à différents styles de musique. Grâce à sa fille, il témoigne s’être ouvert à la pop :

J’ai entendu ma fille, qui a six ans, chanter Dua Lipa l’autre jour. Elle adore, et c’était génial. C’est vraiment son style de musique, son truc à elle. Ça m’a rappelé l’art d’écrire une chanson bien construite. J’ai versé une larme en écoutant une chanson de Dua Lipa parce que c’était vraiment un beau morceau de musique, vraiment bien fait. C’était intelligent, ça faisait du bien.