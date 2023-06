Trent Reznor : « J’ai pleuré en écoutant une chanson de Dua Lipa »

Trent Reznor a participé au podcast de Rick Rubin. Il y a parlé de l’avenir de Nine Inch Nails et de… Dua Lipa.

Lors d’une conversation de deux heures dans le cadre du podcast de Rick Rubin Tetragrammaton, la tête pensante de Nine Inch Nails s’est confiée comme rarement.

" La chose la plus dure pour moi est le songwriting ", a expliqué Trent Reznor " Avoir quelque chose de profond à dire, pas simple. " C’est à ce moment qu’il a dévoilé sa passion naissante pour la pop-music, venue de ses enfants : " Je leur ai caché l’existence de la pop, car je ne trouvais pas cette musique terrible. Puis, j’ai entendu ma fille de six ans chanter une chanson de Dua Lipa, et c’était très bon. Cela m’a rappelé à quel point écrire une chanson pouvait être de l’art et de l’artisanat. Ce titre de Dua Lipa m’a fait pleurer parce que c’était fameusement bien fait. C’était malin et cela faisait du bien. "