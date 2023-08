Tremper sa nourriture dans l'eau de mer, la tendance TikTok à éviter.

L'utilisatrice n'est pourtant pas la seule à avoir voulu assaisonner sa nourriture en la badigeonnant d'eau salée. En juillet dernier, une autre internaute avait été filmée sur un bateau en train d'imprégner le pain de sa frisella (un mets italien composé de pain au blé dur et de condiments) et sa mozzarella d’eau de mer avant de les déguster ensemble. La vidéo de l’auteure, depuis supprimée, avait fait le tour des médias italiens.

Si tremper sa frisella est apparemment une tradition italienne, nul doute que ce n'est pas dans l'eau de mer que cette pratique doit être réalisée. C'est même fortement déconseillé par de nombreux experts.

L’an dernier, après avoir aperçu Rihanna en train de tremper sa mangue dans la mer, des internautes se sont empressés de l'imiter.

Sur TikTok, le hashtag "Dipping a mango in the ocean" avait cumulé 5 millions de vues. Un internaute avait confié sur son compte X sa mauvaise expérience après avoir suivi la lubie de la star : "J'ai essayé cela en vacances et c'était le meilleur nettoyage digestif que j'ai eu dans ma vie. Hospitalisé pendant 3 jours, j'ai eu besoin d'une intraveineuse mais j'ai perdu près de 7 kilos et j'ai été libéré toutes les toxines de mon corps", écrit-il.