Synopsis - Quatre ans après les événements du film "Halloween Kills", Laurie vit avec sa petite-fille Allyson et finit d'écrire ses mémoires. Michael Myers n'a pas été revu depuis. Laurie, après avoir laissé le spectre de Michael déterminer et diriger sa réalité pendant des décennies, a décidé de se libérer de la peur et de la rage et d'embrasser la vie. Mais lorsqu'un jeune homme, Corey Cunningham, est accusé d'avoir tué un garçon qu'il gardait, cela déclenche une cascade de violence et de terreur qui obligera Laurie à affronter le mal qu'elle ne peut contrôler, une fois pour toutes.