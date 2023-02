Tremblement de terre : la Belgique est-elle à l'abri ?

Et si on remonte plus : au 17e siècle, en le 18 septembre 1692 précisément, un violent tremblement de terre a secoué notre pays. Pas d’équipement moderne à l’époque et longtemps on a cru que son épicentre était situé du côté d’Aix-la-Chapelle. En réalité, ce jour-là, c’est aux environs de Verviers que se trouvait l’épicentre et on estime la force de ce séisme entre 6 et 6.5 sur l’échelle de Richter. Une magnitude inouïe. On déplore plusieurs morts en région liégeoise mais aussi un mort à Mons dans la paroisse de Saint-Nicolas-en-Havré. Ce tremblement de terre a fait des dégâts jusqu’à… Londres. Impensable. Imaginez un phénomène de cette ampleur de nos jours… Le bilan serait assurément catastrophique. Chez nous, parmi les communes les plus touchées on retrouve Andrimont, Charneux, Polleur, Theux ou encore Spa et Soiron.

À Verviers, ce séisme est à l’origine pèlerinage à la Vierge des Récollets. Car si les dommages humains et matériels ont été très importants dans toute la Belgique mais aussi chez nos voisins européens, la cité lainière n’a eu aucun mort à déplorer. On retrouve des traces de témoignages certifiant que la position de la Vierge Noire à l’enfant aurait changé suite au phénomène sismique. On attribue donc une action de protection miraculeuse à cette Vierge depuis lors.