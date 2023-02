Tremblement de terre en Turquie : la situation à Antakya est catastrophique (photos)

Les secouristes s’efforcent de sauver les personnes piégées sous les décombres après le puissant tremblement de terre qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie et fait plus de 5000 morts, selon un bilan toujours provisoire.

Dans la ville turque d’Antakya (Antioche), près de la frontière syrienne, la situation est catastrophique : les dégâts matériels sont très nombreux, visibles à des kilomètres à la ronde. Les opérations de sauvetage sont menées sur des monticules de décombres alors que des immeubles de dix étages se sont effondrés avec les secousses.

Une avenue bloquée par les gravats

"La question à se poser est moins le nombre de bâtiments effondrés, mais combien sont encore debout", témoigne notre correspondante sur place Manon Chapelin. Les secours se font attendre : "Toutes les familles avec lesquelles nous avons pu discuter en appellent à l’aide internationale".

La grande avenue, Fatih Caddesi, est bloquée par les gravats des immeubles effondrés est inaccessible aux secours. Les habitants partent eux-mêmes à la recherche des corps sous les décombres malgré le danger. Ces sauvetages ont permis à de nombreuses familles de se retrouver : un père avec sa fille, une famille de 4 personnes, un homme qui a pu serrer sa femme dans ses bras après 32 heures…

Les opérations sont rendues difficiles par les températures glaciales et la pluie, ainsi que l’absence d’électricité et de carburant.