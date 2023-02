Tremblement de terre en Turquie : l’Anatolie, une région tectoniquement très active habituée aux séismes

Michel Van Camp décrit la Turquie, la plaque anatolienne, comme une région coincée entre les failles "comme un pépin de melon entre deux doigts", entre la plaque eurasienne et arabique. Un morceau de croûte terrestre qui glisse vers l’ouest entre deux failles… La faille nord anatolienne est un "décrochement", une faille coulissante, longue d’environ 1200 km.

Depuis la fin du Moyen Âge, il y a eu en moyenne un tremblement de terre de magnitude semblable tous les 100 à 200 ans. Le dernier séisme majeur remonte à 1822, il avait fait entre 20 et 60.000 morts dans la même région. Les séismes d’Izmit concernent par contre la faille nord anatolienne. En 1999, en août puis en novembre, deux forts séismes avaient fait 20.000 morts.

La région est densément peuplée, comme beaucoup de failles, souvent situées le long des côtes. Et la Turquie, malgré d’excellents ingénieurs et de grands progrès en matière de normes et de prévention, manque encore de constructions résistant bien au risque sismique. Après des années de guerre civile, la Syrie est moins bien lotie. Le sort des populations est d’autant plus préoccupant que cette catastrophe intervient en plein hiver.