Tremblement de terre en Turquie : Antioche dévastée (photos)

Les secouristes s’efforcent de sauver les personnes piégées sous les décombres après le puissant tremblement de terre qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie et fait plus de 5000 morts, selon un bilan toujours provisoire.

Nous avons reçu ces photos de la ville turque d’Antakya (Antioche), près de la frontière syrienne, où les opérations de sauvetage sont menées sur des monticules de décombres alors que des immeubles de dix étages se sont effondrés avec les secousses.

Les opérations sont rendues difficiles par les températures glaciales et la pluie, ainsi que l’absence d’électricité et de carburant.