Dans le monde du basket, c’est un petit tremblement de terre. Humiliée par le Canada en ouverture (-30), la France a tendu l’autre joue ce dimanche en s’inclinant contre la Lettonie au terme d’un combat tendu jusqu’au bout (86-88). A l’arrivée, ces Bleus, que beaucoup placardaient comme adversaire principal des Etats-Unis, prennent la porte dès la phase de poules. Un fiasco sur toute la ligne qui risque de laisser des traces…

Quand on se retrouve dos au mur après une défaite alors qu’on ne s’y attendait pas du tout, généralement, il y a deux types de réaction : soit le coup au moral a été trop brutal et on ne parvient jamais à se relever, soit l’uppercut a provoqué un électrochoc et on revient sur les parquets avec de bien meilleures ambitions.

Ce dimanche, face à la Lettonie, la France a montré les deux visages : conquérante par moments, franchement inquiétante et fébrile à d’autres. Comme face au Canada vendredi, la 1e mi-temps a été satisfaisante. Pas exceptionnelle mais suffisante pour virer en tête : 54-49.

Malgré tout, on sent ces Bleus, vice-champions d’Europe et vice-champions olympiques, bizarrement friables mentalement. Comme si, malgré l’expérience de ses tauliers, l’équipe baissait la tête au moindre coup dur. Défensivement, les largesses s’accumulent, offensivement certaines pertes de balle viennent ternir l’enthousiasme général, et, plus globalement, on laisse dangereusement la Lettonie dans le match.

Le 3e quart est le meilleur côté français depuis l’entame du tournoi : ballon qui circule davantage, défense resserrée, Fournier intenable (27 points), les Bleus font mal à la défense lettonne et prennent les commandes : +12 à dix minutes de la fin.

Reste à conclure. A confirmer cette domination dans le 4e quart. Tellement facile quand on est en confiance, plus périlleux quand on sort d’une déculottée contre le Canada. Tournant du match à 7 minutes de la fin. Nando De Colo, inexplicablement discret (0 point) est défendu de (trop) près par Arthur Kurucs. Le Letton la joue trop physique, aurait même sans doute dû être sanctionné mais le Français réagit d’un geste d’humeur. Il écope de sa 2e faute antisportive du match et rentre aux vestiaires.