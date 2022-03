Treize supermarchés liégeois vont passer sous l’enseigne Intermarché

Au cours d’un conseil d’entreprise, ce mardi, le groupe Mesdagh, qui avait repris plusieurs dizaines de magasins exploités sous l’enseigne Carrefour, a annoncé au personnel un accord de reprise, signé avec Le Mousquetaires, c’est-à-dire avec Intermarché, qui est déjà implanté dans une vingtaine d’endroits dans la région liégeoise. Le changement de chaîne touche les sites d’Ans, Esneux, Hamoir, Heusy, Spa, Tinlot, Trooz et Waremme, et pour la cité ardente, Amercoeur, Blonden, Cathédrale-Humblet, Cointe et Galeries Saint-Lambert. Le transfert ne doit pas intervenir avant la fin décembre de cette année, mais déjà, il suscite l’inquiétude parmi les syndicats. Les conditions sociales restent en effet particulièrement floues.