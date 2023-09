Treebu, un cocon de la parentalité

Jérémy Clément, un habitant de La Bruyère, travaille dans le domaine de l’éducation, de la thérapie au quotidien, et il a fondé l’asbl "Treebu".

"Treebu c’est un cocon de la parentalité, qui dépend de l’asbl créée il y a 4 ans, Aid’ucaction. L’idée c’est de rassembler des professionnels de la santé mentale, de l’éducation avec des thérapies un petit peu alternatives et de les rassembler dans un lieu dit le Cocon un lieu où on insiste vraiment sur le mode cocooning".

Jérémy vous accompagne sur le chemin de la parentalité afin de renforcer vos compétences parentales.

"Prendre soin de l’être humain sur le chemin du mieux-être et le renforcer dans sa parentalité et dans son couple […] avant d’être parent, on est un couple".

Jérémy est aussi chroniqueur dans le 6-8. Il était l’invité de Namur Matin sur Vivacité ce mercredi.