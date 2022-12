Trebel est satisfait qu'Anderlecht se crée des occasions mais regrette le manque de "confiance pour concrétiser nos occasions"

Anderlecht s'est imposé sur le terrain de Charleroi grâce à un but contre son camp de Zorgane dans un match fermé où les occasions ont été rares. Adrien Trebel est revenu sur la rencontre compliquée au micro d'Eleven : "Ça n'a pas été simple, on n'a pas pu poser notre jeu comme on l'aurait souhaité. Le terrain était difficile mais par moment on a fait de bonnes séquences. Ils ne nous ont pas spécialement inquiétés. Nous, des fois dans le dernier geste on n'était pas assez précis. Mais on n'a pas lâché et on a marqué ce but qui nous fait du bien".

Pour la première de Brian Riemer en championnat, Anderlecht a retrouvé le chemin de la victoire. Une victoire qui va permettre au coach danois de travailler son style dans un environnement un peu plus serein : "C'est un coach qui insiste énormément sur la débauche d'énergie, sur le fait de presser haut. Aujourd'hui, Charleroi quand ils ont commencé le match, ils étaient plutôt bas donc on faisait circuler le ballon et ils n'ont pas été dangereux. Mais on savait que si on leur laissait des espaces, en contre ils faisaient mal. Notamment avec Mbenza qui va très vite".

Au coup d'envoi, Trebel était entouré de beaucoup de jeunes joueurs et a donc dû jouer un rôle de leader avec Jan Vertonghen : "C'est mon rôle, c'est le rôle de Jan. On est là pour guider les jeunes. Ce sont des jeunes qui ont un énorme potentiel. Maintenant, il faut qu'ils continuent à travailler, ne pas lâcher, être exigeant avec eux-mêmes. On est là pour leur rappeler s'ils font un faux pas mais on a un bon groupe avec des jeunes qui sont à l'écoute".

Une fois de plus, Anderlecht a peiné à trouver le chemin des filets et a dû se reposer sur un but contre son camp. Pour Trebel, les buts vont finir par tomber : "Le plus important, c'est de se créer les occasions. Je pense qu'on se les crée. On a des belles phases de jeu et maintenant, il faut retrouver cette confiance pour concrétiser nos occasions".