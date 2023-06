Travis Wammack ''Whatever Turns You On'' édité par le label FAME en 1972

Guitariste, auteur-compositeur-interprète et jeune génie de la musique, Travis Wammack a enregistré son premier disque à l'âge de douze ans, à Memphis. Il est, malheureusement, l'un de ces grands guitaristes méconnus du rock'n'roll. En 1972, il publie son 1er album chez Fame, intitulé simplement "Travis Wammack", c’est un mélange incroyable de rock sudiste, de funk et soul. Rick Hall, le propriétaire du label, est également le producteur. C’est rapide, nerveux, explosif, et le titre "Whatever Turns You On", sort en single, la même année.