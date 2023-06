Travis Scott ne sera pas poursuivi pour la bousculade lors de son festival Astroworld

Travis Scott ne sera pas poursuivi au pénal pour le mouvement de foule qui avait fait 10 morts lors du festival Astroworld qu'il co-organisait au Texas en novembre 2021, ont annoncé les autorités judiciaires jeudi.

"Aucune inculpation pénale ne sera retenue", a déclaré le bureau de la procureure du comté de Harris, Kim Ogg, dans un communiqué. "Il est tragique que 10 personnes innocentes aient été tuées alors qu'elles voulaient profiter d'une soirée de musique et de divertissement", a précisé la procureure. "Mais une tragédie n'est pas toujours un crime et une mort n'est pas toujours un homicide", a-t-elle poursuivi.

Des morts et des centaines de blessés

Le 5 novembre 2021, quelque 50.000 spectateurs s'étaient massés dans le NRG Park, à Houston, pour assister au concert de Travis Scott, quand une bousculade avait pris au piège des dizaines de personnes. Manquant d'air et d'espace, certains s'étaient évanouis et avaient été piétinés par la foule. Face aux appels à l'aide, les organisateurs avaient attendu plusieurs dizaines de minutes avant de stopper la musique et de faire évacuer les lieux. Un enfant de neuf ans était mort dans la bousculade, qui avait aussi fait des centaines de blessés.

De nombreuses plaintes avaient été déposées contre les organisateurs du festival Astroworld, accusés de n'avoir pas assuré la sécurité des participants. Elles visent Travis Scott, présent sur scène au moment du drame, les promoteurs, les responsables du site du concert et plusieurs sociétés associées au festival. La décision rendue jeudi concerne uniquement les poursuites pénales, et les poursuites au civil sont donc toujours possibles.

Pour rappel, Travis est une des têtes d'affiche des Ardentes, il se produira sur la grande scène du festival liégeois ce vendredi 7 juillet.