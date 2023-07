Travis Scott interdit de concert en Egypte : le rappeur pratiquerait "des rituels" à l’encontre des coutumes du pays

De nombreuses stars ont déjà performé au pied des pyramides de Gizeh. Parmi elles, on compte les Maroon 5, Sting, Julio Iglesias, les Red Hot ou encore les Black Eyed Peas. Le Huffington Post rapporte qu’il est très rare que "Le syndicat des musiciens s’oppose à de tels événements, mais il est en croisade depuis des années contre les musiques urbaines égyptiennes, rap en tête".

Si les Black Eyed Peas ont pu performer en octobre 2021, il n’en va pas de même pour le rappeur controversé Travis Scott qui, d’après le syndicat des musiciens égyptiens, ne respecte pas "les traditions du peuple égyptien". Dans un communiqué, le syndicat a expliqué que tout concert était accepté à condition qu’il "ne sape pas les coutumes et les traditions ancestrales du peuple égyptien" et "Après examen des opinions exprimées sur les réseaux sociaux et propositions de l’artiste, le syndicat a trouvé des images et des informations documentées sur les rituels étranges qu’il pratique et qui vont à l’encontre de nos traditions", pouvons-nous lire dans le texte, d’après BFMTV et CNews.

Les explications sont très vagues. De quels rituels s’agit-il exactement ? Aucune précision ne peut être trouvée mais il est à noter que l’interdiction pour Travis de performer au Caire survient dans un contexte précis : l’Egypte mène une bataille contre ce qu’elle nomme de "réécriture" de son histoire. Et par "réécriture", elle sous-entend le lien entre les Noirs et les Pharaons que beaucoup de mouvements afro-américains soulignent. Corrélation ou pas ? Nul ne peut le dire.