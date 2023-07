Travis Scott en mode prince des flammes aux Ardentes avec un show (trop) court mais intense

Quand résonne "Highest In The Room" en début de show, le public est déjà en feu. Le morceau n’est clairement pas l’un des plus enragés de sa discographie, et pourtant la foule bondit à l’unisson, ne récite pas le refrain mais le rugit, à pleins poumons. L’ambiance est partout, les moshpits fleurissent du premier au dernier rang, et l’affolant enchaînement frénétique de ses bangers ("Butterfly Effect", " No Bystanders ", "Sicko Mode" et "Goosembumps" en tête de liste) ne fait que monter la pression tout du long.

Niveau morceaux, alors que son nouvel album Utopia est attendu de pied ferme par ses fans, Travis Scott mise sur un pêle-mêle efficace et surtout audacieux, mêlant ses classiques à des pépites surprenantes, à l’instar de "Lost Forever" sur lequel la voix cotonneuse de James Blake offre une respiration bienvenue en milieu de show, de ses featurings avec Metro Boomin ou Kanye West, ou encore de son tube "Carousel", qui invite le flow inimitable de Frank Ocean à Liège le temps d’un instant, et pour notre plus grand plaisir.