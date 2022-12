Travis Scott annoncé en tête d’affiche des Ardentes 2023

Après un succès pour son édition 2022 tant attendue suite aux 2 ans d’absence, le festival liégeois sera de retour du 6 au 9 juillet 2023 pour la deuxième fois sur son nouveau site de Rocourt. Plus grand, plus espacé avec plus de scènes, ça a été une vraie démonstration de force pour Les Ardentes qui sortent d’une édition record qui les a placés encore un peu plus comme festival hip-hop de référence en Europe. Un statut qu’ils affinent chaque année depuis leur création en 2006 et ce n’est pas prêt de s’arrêter avec l’affiche de cette édition.