Travis Scott a encore une fois provoqué un tremblement de terre en Italie

Ce lundi 7 août, Travis Scott était en concert au Circus Maximus à Rome. Un spectacle que les habitants de la cité éternelle n’oublieront pas de sitôt : la foule était tellement en délire qu’elle a provoqué un tremblement de terre.

Le rappeur a récemment dévoilé "Utopia", son nouvel album avec des invités de qualité. À l’occasion de sa sortie, il a tenu à promouvoir son projet en projetant un film, intitulé "Circus Maximus" à Rome, et a promis à ses fans italiens un show spectaculaire où il a interprété pour la première fois ses nouveaux titres en live.

Kanye West, également appelé Ye, a rejoint le chanteur sur scène durant la soirée pour interpréter quelques-uns de leurs tubes les plus célèbres, tels que "Praise God" et "Can’t tell me nothing". C’était sa première apparition en live après avoir été écarté des salles à cause de ses propos antisémites.

De quoi faire plaisir au public, un peu trop même. Selon La Repubblica, les 70.000 personnes présentes ont tellement sauté qu’elles ont réussi à provoquer un mini tremblement de terre, alarmant aussitôt les résidents. Les autorités disent avoir reçu plus de 100 coups de fil.