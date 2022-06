Travis Barker, le batteur de Blink-182, hospitalisé

On vient d’apprendre que le batteur a été emmené à l’hôpital à Los Angeles.

C’est le site TMZ qui révèle cette information. Barker et son épouse, Kourtney Kardashian, sont entrés au West Hills Hospital ce mardi matin (28 juin). Une ambulance a ensuite transféré le batteur au Cedars-Sinai Medical Center. On ne sait toujours pas quelles en sont les raisons.

Peu de temps avant son hospitalisation, il avait déjà tweeté : "God Save Me". On ne sait pas non plus si cela fait référence à son état, ou bien à une chanson sur laquelle il a travaillé avec le rappeur Machine Gun Kelly en mars dernier.