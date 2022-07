Travis Barker (Blink-182) toujours soigné intensivement pour sa pancréatite

Travis Barker a donné des nouvelles de son état de santé, après avoir été hospitalisé d’urgence la semaine dernière.

Le batteur de Blink 182 avait souffert de douleurs intenses au niveau de l’abdomen, nécessitant une intervention médicale pour soulager une pancréatite qui, selon certaines sources, avait été déclenchée par une colonoscopie.

Le musicien a confirmé le diagnostic, précisant toutefois qu’il ne s’agissait pas d’une colonoscopie mais d’une endoscopie qu’il avait dû réaliser lundi dernier et après laquelle il avait développé des symptômes inquiétants et ressenti de vives douleurs qui l’ont conduit à l’hôpital, où il est toujours soigné pour l’instant.

" Pendant l’endoscopie, un petit polype a été enlevé dans une zone sensible, mais que les spécialistes connaissent bien, et malheureusement, cela a endommagé un canal pancréatique crucial. J’ai développé dans la foulée une pancréatite sévère mettant ma vie en danger. Je suis tellement reconnaissant pour ce traitement que je reçois de manière intensive depuis plusieurs jours. Je me sens maintenant nettement mieux. "