Travis Barker (Blink-182) de retour sur scène après sa pancréatite

Le batteur de Blink 182 avait souffert de douleurs intenses au niveau de l’abdomen, nécessitant une intervention médicale pour soulager une pancréatite qui, selon certaines sources, avait été déclenchée par une colonoscopie.

Le musicien a ensuite confirmé le diagnostic, précisant toutefois qu’il ne s’agissait pas d’une colonoscopie mais d’une endoscopie qu’il avait dû réaliser un peu plus tôt et après laquelle il avait développé des symptômes inquiétants et ressenti de vives douleurs qui l’ont conduit à l’hôpital.

" Pendant l’endoscopie, un petit polype a été enlevé dans une zone sensible, mais que les spécialistes connaissent bien, et malheureusement, cela a endommagé un canal pancréatique crucial. J’ai développé dans la foulée une pancréatite sévère mettant ma vie en danger. Je suis tellement reconnaissant pour ce traitement que je reçois de manière intensive depuis plusieurs jours. Je me sens maintenant nettement mieux. "

Peu de temps avant son hospitalisation, il avait tweeté : "God Save Me". On ne savait pas si cela fait référence à son état, ou bien à une chanson sur laquelle il a travaillé avec le rappeur Machine Gun Kelly en mars dernier.

La fille du batteur, Alabama, avait aussi posté une story sur Instagram faisant allusion à l’incident : "Soutenez-le, s’il vous plaît." Dans un autre post sur TikTok -supprimé depuis- on avait aussi pu voir la main du batteur avec un bracelet d’hôpital au poignet.