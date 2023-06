Travis Barker apprend qu’il va être papa en plein concert !

Cela faisait déjà quelques années que des rumeurs circulent autour du retour de Tom DeLonge qui avait quitté le groupe en 2015. En 2022, celles-ci s’étaient amplifiées quand ce dernier avait posté une image de l’époque "What’s My Age Again", leur hit de 1999, avec simplement "@blink182" en légende, et modifié sa bio sur Instagram en ajoutant Blink 182 à ses groupes actuels.

Puis, dans une interview au magazine People, Mark Hoppus expliquait, comme il l’a déjà dit par le passé, qu’une reformation n’était pas totalement exclue : "Je continue à écrire de la musique, et je suis ouvert à toute nouvelle phase pour Blink. Je suis optimiste et je suis juste super content d’être là."

Il avait aussi confirmé que Travis Barker et Tom DeLonge étaient venus lui rendre visite lorsqu’il était hospitalisé pour son cancer : "C’était la première fois qu’on se retrouvait tous les trois dans une même pièce en 5 ans." Et il a confié que la rencontre s’était déroulée "bien mieux que les précédentes". On connaît la suite avec cette actuelle tournée de reformation…