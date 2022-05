Traversez le mur du son dans le cockpit F14 de Top Gun !

La société Flight Nivelles Experience profite de la sortie du nouveau film Top Gun cette semaine pour lancer son simulateur d’avion de chasse. Mais l’entreprise a déjà quelques heures de vol avec un autre simulateur : l’airbus A 320.

"Depuis les attentats du 11 septembre, explique Corentin Leveau, un des fondateurs de Flight Experience, le public n’est plus admis dans le cockpit. Un simulateur permet à Mr et Mme Tout le monde, et notamment aux enfants, de découvrir la cabine de pilotage."

On oublie rapidement qu’il ne s’agit que d’une simulation !

L’équipement est quasiment le même que ceux utilisés pour l’entraînement et l’homologation des pilotes professionnels, tout sauf un jouet. En vol, on oublie rapidement qu’il ne s’agit que d’une simulation. Et les goûtes perlent sur le front au moment de l’atterrissage ou quand l’avion traverse des turbulences.

Depuis une dizaine d’années, ces simulateurs de vols destinés au grand public se multiplient. Il en existe une petite dizaine en Belgique, dont European Flight Simulator, les plus anciens du secteur, basé à Gosselies avec un simulateur de Boeing 737 (voir notre vidéo).