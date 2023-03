Traverser tout un continent en train? Direction l'Australie!

Deux jours et demi en train, 3000 km, d'une manière cozy et confortable dans une petite cabine en bois avec salle de bain personnelle, on signe de suite! C'est comme une croisière mais en train! On voyage en all-in et on peut descendre pour faire des excursions. Au restaurant, le menu semble fameux, pour autant que vous n'ayez pas de problème à manger du kangourou, hum.