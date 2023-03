Traverser le Canada en train par – 30°

Un train emmène ensuite Philippe jusqu'à Toronto, avant d’enchaîner pour plus de 4000 km à bord du "Canadien", ce train qui le conduira jusqu’à l’ouest, à Vancouver, après… 4 jours de voyage. Alors, est-ce qu’on devient dingue, enfermé dans un train avec des gens tout ce temps ? Eh bien non, car, d’abord, on a droit à une petite cabine individuelle. Et ensuite, il règne une ambiance cool et conviviale dans les espaces communs.

Notre journaliste fera toutefois escale au centre du pays pour s’enfoncer dans les terres, où, en moyenne, vivent 2 habitants au kilomètre carré. Au programme : expédition en bombardier pour aller pêcher sur un lac gelé. Enfin, arrivée à Vancouver, the place to be pour observer les orques.

