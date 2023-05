Traverser la route en regardant son téléphone : un Wallon sur deux est concerné

De nombreux d’usagers ont pris l’habitude de se déplacer avec des écouteurs ou un casque, une source de distraction supplémentaire. C’est au guidon d’une trottinette que ce comportement semble le plus fréquent puisque un trottinettiste sur deux reconnaît parfois le faire. Un Wallon sur trois (33%) déclare écouter de la musique via des écouteurs lorsqu’il se déplace à pied ou à vélo. En fonction du volume sonore, le casque supprime certains signaux comme les bruits de klaxon, de sonnette ou encore le cri d’un piéton. Le risque pour l’usager est bien sûr de manquer des éléments essentiels pour sa sécurité et celle des autres.

A pied, à vélo, en trottinette ou au volant, il faut déconnecter ! C’est le message que soutient l’AWSR dans sa campagne de sensibilisation du mois de mai et veillera, à travers ses réseaux sociaux, à rappeler à quel point il est essentiel d’éviter d’utiliser son téléphone quand on se déplace à vélo, en trottinette ou à pied, tout particulièrement lorsqu’on traverse la chaussée, pour éviter des accidents et pour partager la route en toute sécurité.