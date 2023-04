Traversées de migrants en Méditerranée : le premier trimestre 2023 est le plus meurtrier depuis 2017

Le premier trimestre 2023 a été le plus meurtrier pour les migrants traversant la Méditerranée depuis 2017 avec 441 vies perdues en tentant d’atteindre l’Europe, a déclaré l’ONU mercredi.

L’Organisation internationale pour les Migrations des Nations unies (OIM) a estimé que ce chiffre de 441 décès entre janvier et mars 2023 est en deçà de la réalité.

Dix migrants originaires d’Afrique subsaharienne cherchant à gagner clandestinement l’Europe sont morts après le naufrage de leur bateau en Méditerranée au large de la Tunisie, ont annoncé mercredi encore les gardes-côtes tunisiens. "Soixante-douze migrants ont été secourus et dix corps ont été repêchés après le naufrage du bateau mardi", au large de Sfax dans le centre-est de la Tunisie, a indiqué à l’AFP le porte-parole de la garde nationale, Houssem Jebabli.

"Avec plus de 20.000 décès enregistrés sur cette route depuis 2014, je crains que ces décès aient été normalisés", a-t-il averti, ajoutant que "les retards et les lacunes dans les opérations de recherche et de sauvetage menées par les États coûtent des vies humaines".

Les retards dans les recherches, un facteur déterminant

"Pendant le week-end de Pâques, 3000 migrants ont atteint l’Italie, ce qui porte le nombre total d’arrivées depuis le début de l’année à 31.192 personnes", a déclaré l’OIM.

L’OIM a précisé que les retards dans les opérations de recherche et de sauvetage (SAR) ont été un facteur déterminant dans au moins six incidents depuis le début de l’année, entraînant la mort d’au moins 127 personnes sur les 441 autres.

Le projet "Migrants disparus" de l’agence des Nations unies enquête également sur plusieurs cas de bateaux portés disparus, où il n’y a aucune trace de survivants, de débris et où aucune opération de recherche et de sauvetage n’a été menée. Quelque 300 personnes à bord de ces bateaux sont toujours portés disparus, a indiqué l’organisation.