TravelTok : TikTok, la nouvelle plateforme incontournable pour découvrir et organiser vos voyages.

En quelques années, TikTok a réussi à s'imposer comme une plateforme de référence. Que ce soit en termes de musique, de mode, de beauté et même de santé mentale, les utilisateurs se servent du réseau social chinois pour partager leurs expériences. Et le monde du tourisme n'y a pas échappé.

Bons plans, astuces, endroits insolites... Les influenceurs "voyage" pullulent sur l'application, comme en témoigne le succès des hashtags #TravelTok et #TikTokMadeMeBookIt, qui recueillent respectivement près de onze milliards de vues et plus de 126 millions de vues. De nombreux autres mots-clés autour du voyage sont utilisés sur l'application comme #travel avec plus de 178 milliards de vues et en français également avec #voyage et ses 7,1 milliards de vues.

D'après les données analysées par TikTok entre janvier et mai 2023 en France, les Etats-Unis s'imposent en tête des destinations avec le hashtag #USA comptabilisant 12 millions de vues, suivis de "#Paris avec 11 millions de vues, #NYC et ses 9 millions de vues ou bien encore la #Grèce avec 7 millions de vues.", a listé TikTok. L'Italie, le Canada, la Thaïlande, les Maldives, le Japon, le Mexique complètent la liste des destinations.