Travaux, trafic, bruits… : 20% des Européens sont concernés, 70% à Bruxelles

Le bruit est la première source de gêne épinglée par les Bruxellois et Bruxelloises, à commencer par le bruit du trafic routier. En Région bruxelloise, 70% de la population est exposée à un niveau sonore supérieur à la valeur recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé au niveau de ce trafic routier.

Chaque habitant de la capitale perdrait ainsi en moyenne huit mois de vie en bonne santé à cause de cette pollution sonore. C’est ce qui pousse Bruxelles Environnement à installer ce matin deux radars antibruit pour mesurer cette nuisance et pour l’objectiver. Mais la pollution sonore n’est pas que celle engendrée par les véhicules sur les routes.

Des travaux, un ascenseur qui est mal réglé dans un immeuble, des voisins qui font du bruit, des enfants dans une cour d’école lors de la récréation… les exemples sont nombreux.

Catherine Bouland, présidente de l’École de santé publique de l’ULB et professeure de santé environnementale, était au micro d’Anne-Sophie Bruyndonckx dans Matin Première aujourd’hui pour parler de la problématique de la pollution sonore.

Et pour l’experte, on parle ici de bruits, et non des sons : "Ce sont tous les sons que l’on va trouver désagréables et qui pourraient avoir un effet sur la santé. Parmi les sources, en ville, à l’extérieur, on a le trafic routier, mais aussi le trafic ferroviaire, les avions qui survolent les habitations, etc. Mais on a aussi tous les bruits qui sont liés à des comportements humains, auxquels on choisit de s’exposer, comme lorsque l’on écoute de la musique avec les écouteurs dans les oreilles. C’est aussi une source de bruit qui peut avoir des effets sur la santé humaine", détaille la professeure.

De manière générale, les personnes les plus exposées ont celles qui résident dans les villes "parce qu’on a ce cumul d’expositions différentes ou de sources de bruit différentes que dans une forêt ou à la campagne, où on va avoir d’autres sources", indique-t-elle, bien que "si on est à la campagne le long d’une autoroute, on aura le bruit du trafic routier. Mais on peut aussi avoir d’autres sources de bruit liées à des entreprises, au fait que le matin ou le soir, on récolte avec les engins d’agriculture, etc."

20% de la population européenne touchée

L’Europe est particulièrement touchée, avec plus de 20% de la population - soit plus de 100 millions de personnes - concernées par la pollution sonore, ce qui coûterait des milliards d’euros chaque année aux gouvernements.

Pour quantifier les effets néfastes de la pollution sonore, plusieurs facteurs sont analysés : "On commence à faire ce genre d’exercice avec le bruit comme avec la qualité de l’air, parce que le bruit est considéré comme la seconde nuisance ayant un effet sur la santé. Et ce que l’on va calculer, c’est d’une part le coût santé pure — hospitalisation pour des problèmes cardiovasculaires, un infarctus ou du stress engendré par le bruit — et d’autre part, on utilise aussi l’absentéisme, que ce soit à l’école ou au travail, qui peut être quantifié en termes de pertes financières", révèle Catherine Bouland.

Une manière donc de calculer les coûts de cette pollution à la société : "Ce sont tous ces éléments que l’on va additionner pour avoir une idée du coût. Il y a aussi la mortalité précoce, parce que c’est vrai que même si on ne peut pas fermer nos oreilles, on meurt de trop de bruit qui vient s’accumuler à toute une série d’autres problématiques."

Reste que pour quantifier le coût de la pollution sonore en Belgique, "c’est un peu compliqué", nous avoue l’experte : "Avec mon équipe, on avait fait une évaluation pour Bruxelles, vu qu’on a une quantification du bruit par les différentes sources — trafic ferroviaire et avions — et on avait quantifié cela en nombre d’années de vie perdues, ce qui permet alors par la suite, en ayant des scénarios, en disant qu’on va diminuer le bruit, de pouvoir utiliser la quantité économique que cela représente pour dire que c’est valable, c’est utile d’avoir telle action qui permet de gagner autant d’années ou de mois de vie".

Une manière donc de prendre des mesures ciblées et de privilégier les plus efficaces. Selon les études, ce sont en moyenne huit mois de vie que perdent les Bruxellois à cause du bruit.

Des conséquences concrètes

Les conséquences de la pollution sonore sur le corps humain sont réelles, mais elles ne se limitent pas à l’ouïe : "Globalement, on parle beaucoup du bruit avec la perte d’audition, mais ce n’est pas le problème le plus important, même si c’est très important pour les personnes qui vont le subir", précise la professeur de l’ULB.

"On a mis en évidence à la fois des maladies cardiovasculaires, avec des risques d’hypertension et d’infarctus, mais aussi des problèmes métaboliques et des problèmes immunitaires, qui peuvent avoir vraiment des répercussions importantes", énumère-t-elle.

Et les bruits peuvent avoir des répercussions dès le plus jeune âge : "On peut mettre en évidence un retard de développement cognitif ou un retard d’apprentissage. Alors, ce ne sont pas des maladies en tant que telles, mais ce sont des syndromes qui sont tellement importants qu’ils doivent être pris en considération. Et il y a aussi tout ce qui est lié au stress, parce que le mécanisme d’action du bruit, hors perte de l’audition, est un mécanisme de stress qui peut avoir un impact global sur tout le corps, et donc avoir des conséquences importantes qui sont souvent sous-estimées", ajoute Catherine Bouland.

Les animaux également touchés

Mais les niveaux sonores élevés ne perturbent pas que les Hommes. Les animaux sont aussi touchés, tels que les oiseaux, mais aussi les grenouilles et les insectes. Leur comportement peut être perturbé, et la communication acoustique dont ils dépendent pour leur survie peut-être brouillée : "Les animaux qui communiquent entre eux de façon sonore, comme les oiseaux, ou qui peuvent être gênés par le bruit dans leurs déplacements, comme les chauves-souris, vont certainement être influencés ou leurs comportements vont être impactés par un niveau qui viendrait les perturber. Il est vrai qu’on avait vu qu’il y avait moins de nidifications d’oiseaux en ville. Ce sont des indicateurs qu’on a pu mettre en évidence", a-t-elle constaté.

Bruxelles va tenter d’objectiver tout cela avec deux radars antibruit qui seront installés ce matin par Bruxelles Environnement.

Comment améliorer notre environnement sonore ?

Mais comment peut-on faire pour améliorer notre environnement sonore, par exemple lorsqu’on vit en ville ? Plusieurs pistes sont possibles.

Certains estiment qu’il faut planter davantage d’arbres dans les centres-villes, mais c’est une fausse solution pour l’experte : "Verdir et mettre de la végétation dans l’idée que cela va absorber le bruit et les nuisances sonores n’est peut-être pas la meilleure solution parce qu’il faudrait une forêt de 10 mètres de profondeur, hyperdense, pour diminuer d’un décibel", précise-t-elle.

Mais cette dernière nuance : "Il n’empêche que le verdissement peut avoir d’autres effets, des effets de calme, de ressourcement qui ne vont peut-être pas diminuer le niveau sonore. Donc, dans l’idée d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des Bruxellois, c’est certainement une très bonne idée, mais ça ne va pas diminuer le bruit. Pour diminuer le bruit, il est important d’aller travailler à la source, et donc d’aller voir les types de moteurs, par exemple, en sachant que lorsqu’on double le bruit — en passant d’un véhicule à deux véhicules — au niveau des décibels, ça ne va pas se voir en doublant le nombre de décibels, mais on va faire plus trois".

Solution apportée par la professeure de l’ULB : mieux encadrer nos routes dans les centres-villes puisque les voitures sont l’une des sources les plus importantes de bruit. "Diminuer la vitesse ou avoir des aménagements des routes peut contribuer à faire diminuer le bruit. C’est vrai que les pavés, ça donne envie de ralentir parce que ça fait beaucoup de bruit. Il y a donc des revêtements qui sont moins bruyants. Les casse-vitesse, c’est très bruyant par rapport à d’autres aménagements pour pacifier la route. Et je pense qu’il y a peut-être des endroits où la route ne doit pas être aux voitures, mais à d’autres usagers. C’est donc un peu tout cela qui permettrait de diminuer le bruit tout en améliorant la sécurité et d’autres choses", conclut-elle.