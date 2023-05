Travaux sur vos arbres : n’oubliez pas le permis !

Les arbres remarquables, c’est l’affaire de la Région Wallonne. C’est le CODT (code du développement territorial) qui définit les arbres protégés. Il y a d’abord les arbres exceptionnels: des chefs-d’œuvre de la nature, au nombre de 25.000 en Région wallonne. On peut facilement les trouver sur le site internet régional. Des arbres dits remarquables classés selon différents critères comme leur taille, leur emplacement, l’essence rare, le repère géographique, historique ou encore folklorique qu’ils représentent.

Mais attention ! Des arbres remarquables non classés, il y en a partout et de nombreux propriétaires ignorent qu’ils en possèdent probablement dans leurs jardins. En effet, pour le code du développement territorial, tout arbre est remarquable si son diamètre mesuré à 1 m du sol excède les 150 cm et si l’arbre est entièrement visible depuis la voie publique.

Pour tous travaux sur ces "gros" arbres remarquables nécessitant la coupe de branches de plus de 10 cm de diamètre, un permis est donc nécessaire ! Il sera obtenu dans un délai d’un mois et demi.

Ceci dit, pour protéger nos arbres et créer une forêt champêtre et urbaine, les permis d’abattage et d’étêtage sont de plus en plus souvent refusés ! Un seul mot d’ordre : la taille raisonnée qui permettra aux arbres de se développer sereinement.