Travaux sur le réseau ferroviaire entre Charleroi et Maubeuge du 25 juin au 9 juillet

Des travaux sont prévus sur le rail et plus précisément sur la ligne 130A entre le 25 juin et le 9 juillet. Entre ces deux dates, le trafic des trains sera interrompu entre Charleroi-Central, Erquelinnes et Maubeuge (France).

Infrabel signale que quatre aiguillages doivent être remplacés par des appareils en béton "nouvelle génération", ce qui devrait atténuer les nuisances sonores au passage des trains. La caténaire et la signalisation sont aussi concernées par ce chantier.

Des navettes de bus seront mises en place pour assurer le transport des passagers entre les gares concernées.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la SNCB ou sur l'appli.