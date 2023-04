Travaux sur la voie entre Liège et Ans : la foule à la gare d’Angleur

Plusieurs centaines de personnes se massaient sur les quais de la petite gare d’Angleur ce week-end. Des voyageurs prêts à monter dans un train vers Bruxelles. C’est inhabituel pour cette gare liégeoise et ça va durer six week-ends. Infrabel réalise des travaux entre les gares de Liège-Guillemins et d’Ans. Si on veut aller de Liège à Bruxelles, c’est à Angleur qu’il faut embarquer.

Du monde sur des quais étroits

"Il y a quelques minutes de différence" s’amuse ce Liégeois qui doit se rendre à Bruxelles et que la situation ne semble pas tracasser. Mais à Angleur, les quais sont plus étroits qu’à la gare des Guillemins. Et puis quand il pleut, c’est sur votre tête, sauf si vous arrivez à trouver une place dans l’une des trois aubettes pour vous y abriter.

"Je préfère la gare des Guillemins" note une voyageuse qui arrive de Welkenraedt, qui va à Seraing et qui compte qu’elle va devoir prendre trois trains pour arriver à destination. "Ici à Angleur, ce n’est pas facile de trouver un abri. Et s’il y a tout le temps autant de monde, ce sera catastrophique. Mais c’est vrai que c’est le week-end et que ça n’impacte pas les navetteurs habituels."

Prendre le train à Angleur pour aller à Bruxelles, ça va durer six week-ends en tout. Quand nous nous sommes rendus sur place, Securail et la police des chemins de fer se trouvaient là pour assurer la sécurité des voyageurs.