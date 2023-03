Travaux sur la route et le rail entre Arlon et Luxembourg : deux semaines compliquées à prévoir pour les frontaliers

Au Luxembourg, les congés de printemps débutent ce 3 avril. Alors durant deux semaines, les autorités luxembourgeoises ont décidé de se mettre en branle pour réaliser les chantiers de mobilité nécessaires. Mais cette fois, les vacances au Luxembourg ne correspondent pas à celles des frontaliers.

La conjoncture des chantiers entamés fait craindre le chaos sur les routes. Dès ce samedi 1er avril, les Chemins de fer luxembourgeois suspendront le trafic de la ligne 50 qui relie Arlon à Luxembourg. Des bus de substitution sont mis en place afin d’assurer cette liaison.

"Nous avons mobilisé tous les bus disponibles pour permettre un service continu. En heure de pointe, les départs se feront toutes les 5 à 10 minutes. Mais il est clair que cela ne remplace pas le train. Certains devront parfois patienter et attendre l’arrivée du prochain bus avant d’embarquer. Les navetteurs sont assez compréhensifs vis-à-vis de cette situation", confie Tom Ewert, porte-parole des chemins de fer luxembourgeois. Ce trajet en bus prendra également plus de temps que celui effectué traditionnellement en train. "C’est moins direct. Ici il faudra prendre la route avec les aléas que cela peut engendrer. Je conseille aux navetteurs de prendre les devants et de démarrer un peu plus tôt."