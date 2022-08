Travaux sur la liaison E25-E40/A602 : les travaux à hauteur de Chênée touchent à leur fin

Dès ce mardi à 6h du matin, il sera de nouveau possible de circuler sur la portion d’autoroute entre Chênée et Angleur en direction de Bruxelles. Après une semaine de travaux, la réfection des revêtements s’achève à cet endroit. L’accès n°39 "Chênée" sera quant à lui libéré un jour plus tard, c’est-à-dire mercredi 10 août à 6h.