Travaux sur la chaussée de Huy : à Chaumont-Gistoux, les commerçants tirent la langue

Depuis deux ans, la chaussée de Huy à Chaumont-Gistoux est en travaux. Il s'agit pour l'essentiel de réhabiliter complètement le revêtement de la N243 et d'agrandir la piste cyclable. Ces travaux se font par tronçons, ils sont certes nécessaires mais ils se traduisent par des fermetures successives de la voirie et la mise en place de déviations. Résultat, les commerçants tirent la langue - ils sortent à peine de la crise du Covid - et l'impact du chantier se ressent jusque dans le centre du village. La fin des travaux est prévue pour début juillet.