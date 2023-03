Travaux sur l’échangeur E19/E42 à Houdeng-Goegnies : un chantier qui inquiète les motards

Depuis le mois de janvier, des travaux de modernisation de l’éclairage et de renouvellement des éléments de sécurité ont débuté entre l’échangeur de Familleureux (E19/A7-A501) et l’échangeur d’Houdeng-Goegnies (E42-E19/A7 – E19/A7).

Afin de renforcer la sécurité des automobilistes, de nouvelles glissières, des barrières de sécurité en métal, viennent d’être placées. En effet, ces dispositifs servent à amortir le choc en cas d’accident. Le problème, c’est qu’ils peuvent parfois être contre-productifs pour d’autres usagers de la route : les motards. Ceux-ci comparent ces dispositifs à des guillotines.

"Ces barrières ont une hauteur d’une dizaine de centimètres pour protéger les voitures. Malheureusement, pour nous motards, c’est un souci. En cas de perte de contrôle de la moto, si on glisse, le corps passe en dessous de la glissière alors que la hauteur du casque ne passe pas. On se retrouve donc avec le corps d’un côté et la tête de l’autre", explique Thierry Klutz, directeur technique de la Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique.