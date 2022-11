Travaux sur l'E40 Liège/Aix-la-Chapelle : chaussée libre vers l'Allemagne

MISE A JOUR : mercredi 30/11 - 08h45



Ce lundi 28 novembre, en fin de matinée, un accident impliquant un camion s'est produit sur l'E40 Liège/Aix-la-Chapelle, peu après le poste frontière de Lichtenbusch. La chaussée a été longtemps fermée à hauteur de la sortie 39 "Eynatten" ce qui a provoqué de très importantes files.



Vu l'importante dégradation de l'autoroute à cet endroit, le SPW et le service allemand des travaux nous informaient qu'un chantier de réparation devaient avoir lieu.



Un itinéraire de déviation via l'A25/E25 à hauteur de Cheratte vers Maastricht avait été mis en place.



Ce mercredi, la Police Fédérale informe notre service RTBF-Mobilinfo que la chaussée est complètement dégagée vers l'Allemagne.



On observe d'ailleurs plus de ralentissements à hauteur de la frontière de Lichtenbusch.



Témoin d'un embarras de circulation ? Contactez notre call-center Mobilinfo au numéro gratuit : 0800/48.400.