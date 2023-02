Travaux routiers à Jodoigne : les deux premiers tronçons du contournement ouverts dans quelques mois ?

D’importants travaux routiers viennent de commencer à l’entrée de Jodoigne, sur la chaussée de Charleroi. Un rond-point doit être construit à cet endroit. Le chantier a nécessité la mise en place de feux de signalisation pour permettre une circulation alternée.

Ce nouveau rond-point sera une pièce centrale du contournement routier de la ville, un projet dont on parle depuis plus de quarante ans et qui prend forme petit à petit. Le premier tronçon du contournement a été tracé entre la chaussée de Wavre et la rue de la Maladrerie. Il ne reste qu’une couche d’asphalte à poser et quelques travaux à réaliser. Un deuxième tronçon est en cours d’aménagement dans le prolongement du premier.