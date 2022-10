Travaux inutiles à Rhode-Saint-Genèse : un parking vélos construit à l’endroit où des bâtiments ont été détruits pour le RER

Cela peut paraître surréaliste, et pourtant. Depuis quelques semaines, les Rhodiens ont à leur disposition un parking vélos ultramoderne, installé juste à côté du chemin de fer. Le hic : cet emplacement était autrefois occupé par d’autres bâtiments : une pharmacie, une boulangerie, un restaurant et une habitation, rasés pour cause de travaux RER. Le terrain est resté en friche si longtemps (une quinzaine d’années), que la commune a finalement négocié pour le réutiliser en y installant ce parking.

Heureusement, il est démontable, à l’exception de la grande dalle en béton qui le soutient. A priori, il sera réinstallé de l’autre côté du chemin de fer dans deux ans et demi environ, quand les travaux du RER auront suffisamment avancé.

Pas de passage à quatre voies avant 2033

Des travaux qui resteront tout de même incomplets à ce stade. En effet, il faudra encore attendre jusqu’à 2033 au minimum pour le passage à quatre voies en tant que tel, pour cause de blocage à Linkebeek. Pour rappel, la fin du chantier RER nous avait tout de même été promise pour… 2002.