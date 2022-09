Travaux forestiers à LLN : on coupe des arbres pour faire entrer la lumière et régénérer le bois de Lauzelle

Le bruit des tronçonneuses résonne dans les profondeurs du bois de Lauzelle. Au loin, on entend parfois le fracas d’un arbre qui tombe. Depuis le début de la semaine, l’UCLouvain procède à des coupes ciblées. L’opération n’a rien d’exceptionnel. Chaque année, des arbres sont abattus pour faire de la place.

Ces arbres ne sont pas forcément malades, mais les couper permet de faire entrer la lumière, ce qui favorise le développement d’autres arbres et parfois d’autres essences. En préservant l’équilibre de la pyramide des âges parmi les arbres et en favorisant la diversité, on régénère le bois et on le rend plus résistant aux aléas climatiques, aux maladies et aux attaques d’insectes.

"Ici par exemple, on est dans une hêtraie, explique Thibaut Thyrion, le garde forestier du bois de Lauzelle. Et devant nous, on voit du merisier qui vient. Si on avait gardé une structure de hêtraie fermée, ce merisier n’aurait jamais eu la lumière pour pousser. Ça veut dire que cette société d’arbres commence à se mélanger. Quand vous avez une société cosmopolite, ou différenciée, on voit très bien dans nos sociétés que c’est beaucoup plus riche. Les arbres, c’est la même chose. Au plus ils seront nombreux avec des espèces différentes, au plus ils pourront répondre à des aléas différents."