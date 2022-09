Travaux et bouchons à prévoir dès la semaine prochaine sur la E25 à Remouchamps et Liège.

Deux chantiers autoroutiers vont impacter les usagers de la E25 ainsi que de la liaison E40-E25 à partir de la semaine prochaine.

Le premier concerne le sens Ardennes vers Liège à hauteur de Remouchamps. Il s’agit de la réhabilitation du revêtement des voies de l’autoroute. Le chantier débutera ce mardi 20 septembre pour se terminer à la fin du mois. La zone de travaux s’étendra du viaduc de Remouchamps jusqu’à l’échangeur 45 " Sprimont ". Une seule voie de circulation sera disponible, avec une vitesse limitée à 70 km/h. L’accès et la sortie d’autoroute 46 " Spa " resteront accessibles durant le chantier.

Autre chantier, celui de la poursuite de la réhabilitation durable de la liaison E40-E25, conjointement à l’entretien classique de celle-ci. Il va entraîner la fermeture de la liaison durant les nuits du 19 au 23 septembre, et celles du 25 au 30 septembre. Les fermetures durant la première semaine concerneront les deux sens de circulation, entre les échangeurs 32 " Ans-Bonne Fortune " et 40 " Embourg ", entre 22h et 6h. Celles durant la deuxième semaine concerneront aux mêmes heures les tronçons entre les échangeurs 35 " Avroy-Laveu " et 39 " Chênée " en direction du Luxembourg, et entre les échangeurs 38 " Grosses Battes – Angleur – Belle-Ile " et 35 " Avroy – Laveu " en direction de Bruxelles.

Pendant ces 9 nuits de fermeture, les déviations habituelles seront à suivre via l’A604, itinéraires S1 et S20.