Travaux en gare de Louvain-la-Neuve cet été, il y aura moins de trains vers Ottignies

Par ailleurs, les gros travaux d’allongement des quais et des voies entrepris en gare de Louvain-la-Neuve touchent à leur fin. Ils seront normalement terminés pour la mi-octobre. Ce chantier-là vise notamment à raccourcir la distance à parcourir entre les trains et le parking RER situé sous le quartier Courbevoie, avec un accès plus aisé aux PMR.